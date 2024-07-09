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Вступление Беларуси в ШОС усилит позиции стран Глобального Юга

Вступление Беларуси в ШОС усилит позиции стран Глобального Юга. Об этом заявлено в Пекине на встрече министра иностранных дел нашей страны и заведующего Международным отделом ЦК Компартии Китая.

Как отметила китайская сторона, это знаково, что свой первый визит глава МИД Беларуси совершает в Китай. И нынешняя встреча в ЦК КПК - важный шаг по воплощению договоренностей лидеров двух стран, достигнутых в Астане.

Буквально несколько дней назад на саммите ШОС Беларусь стала членом организации. Это важная веха в развитии ШОС, так как расширяет границы организации от Азии до Европы. Сейчас важная тенденция мировых процессов - подъем стран Глобального Юга. ШОС - организация Глобального Юга. И Китай, и Беларусь - страны Глобального Юга. Присоединение Беларуси - важный шаг для ШОС. И будет играть важную роль для установления справедливого миропорядка.
Лю Цзяньчао, заведующий Международным отделом ЦК Компартии партии Китая

Международный отдел ЦК КПК поддерживает связи с белорусской стороной по двум каналам. В частности, с партией "Белая Русь", а также с Администрацией Президента. В целом в Пекине у нашей делегации была насыщенная программа. В Секретариате ШОС в присутствии дипломатического корпуса стран-участниц состоялась официальная церемония поднятия флага Беларуси по случаю вступления нашей страны в организацию. Вопросы двусторонних отношений, взаимодействия в рамках ШОС, реализации астанинских договоренностей лидеров стран, а также мирную повестку обсудили на встрече министров иностранных дел Беларуси и Китая.

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