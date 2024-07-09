Вступление Беларуси в ШОС усилит позиции стран Глобального Юга

Буквально несколько дней назад на саммите ШОС Беларусь стала членом организации. Это важная веха в развитии ШОС, так как расширяет границы организации от Азии до Европы. Сейчас важная тенденция мировых процессов - подъем стран Глобального Юга. ШОС - организация Глобального Юга. И Китай, и Беларусь - страны Глобального Юга. Присоединение Беларуси - важный шаг для ШОС. И будет играть важную роль для установления справедливого миропорядка.

Лю Цзяньчао, заведующий Международным отделом ЦК Компартии партии Китая