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Вступление Украины в НАТО будет знаменовать собой начало третьей мировой - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО будет знаменовать собой начало третьей мировой войны. Глава словацкого правительства на днях вышел на работу, оправившись после тяжелого ранения. Четыре пули попали в него в момент покушения, из-за чего политик провел на больничной койке почти два месяца.
Мнение Фицо о членстве Украины в НАТО разделяет также венгерский премьер. Виктор Орбан заявил, что Североатлантический альянс стремительно теряет функцию оборонительного союза. Именно поэтому Будапешт отказывается участвовать в миссии блока в Украине. Венгрия считает, что ее безопасность зависит от ситуации в соседних с ней регионах, и в большую войну ввязываться не желает.
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