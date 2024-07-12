Вступление Украины в НАТО будет знаменовать собой начало третьей мировой - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО будет знаменовать собой начало третьей мировой войны. Глава словацкого правительства на днях вышел на работу, оправившись после тяжелого ранения. Четыре пули попали в него в момент покушения, из-за чего политик провел на больничной койке почти два месяца.

Мнение Фицо о членстве Украины в НАТО разделяет также венгерский премьер. Виктор Орбан заявил, что Североатлантический альянс стремительно теряет функцию оборонительного союза. Именно поэтому Будапешт отказывается участвовать в миссии блока в Украине. Венгрия считает, что ее безопасность зависит от ситуации в соседних с ней регионах, и в большую войну ввязываться не желает.