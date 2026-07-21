ВСУ атаковали КПП "Чонгар" в Крыму - удар пришелся по машинам мирных жителей

Вооруженные силы Украины совершили очередную террористическую атаку на мирную инфраструктуру сухопутного коридора в Крым. Под удар беспилотника-камикадзе попал КПП "Чонгар", расположенный на границе с полуостровом.

Целью нападения стал гражданский автотранспорт, находившийся в этот момент в районе пропускного пункта. Дрон нанес точечный удар по машинам мирных жителей. Факт детонации беспилотника подтверждают кадры с места происшествия. Сейчас на КПП работают экстренные службы и профильные ведомства, которые уточняют степень повреждения транспортной артерии и информацию о пострадавших.

Фото: pexels.com