ВСУ получили партию снарядов с нового завода Rheinmetall

Германия наращивает военное производство для нужд Украины. ВСУ получили первую партию снарядов с нового завода Rheinmetall в Унтерлюсе.

Первая партия включает пятизначное число снарядов, а также метательные заряды. Поставлены в том числа новейшие снаряды RH1412. Украине уже передано более половины заказанных боеприпасов. Оставшуюся часть планируется поставить до конца 2026 года.

Ранее стало известно, что Rheinmetall выиграл контракт стоимостью "в несколько десятков миллиардов евро" на поставку военного снаряжения в Украину.