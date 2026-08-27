ВСУ прицельно атаковали рейсовый автобус по маршруту Лисичанск - Стаханов

Трагедия в ЛНР: украинский беспилотник прицельно атаковал гражданский рейсовый автобус, следовавший по маршруту Лисичанск - Стаханов. Погибли 9 человек, еще несколько получили ранения разной степени тяжести, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Всего в салоне находились 15 пассажиров. По факту нападения на мирных граждан Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

СМИ уточняют: удар стал очередным преступлением киевского режима в череде атак на гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, подобные атаки на пассажирские автобусы, заполненные людьми, наносились и ранее. Если посчитать с начала 2026 года, всего в таких инцидентах пострадали более 200 человек, свыше 30 гражданских погибли.