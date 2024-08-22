ВСУ атаковали паром с топливом в Краснодарском крае

ВСУ атаковали железнодорожный паром в акватории порта "Кавказ", ссылается на оперативный штаб Краснодарского края вTelegram-канале РИА Новости .

"Атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". В результате полученных повреждений паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет", - говорится в публикации.

К месту ЧП направили пожарный поезд. В тушении задействовали 101 человека и 34 единицы техники. В Минтрансе отметили, что ситуация находится под контролем экстренных и силовых служб, сотрудников порта эвакуировали за периметр. Информация о пострадавших уточняется.

Как заявил главаТемрюкского районаФедор Бабенков, на пароме находились 30 цистерн с топливом. Кроме того, в момент атаки там, предварительно, были пять членов экипажа, их судьба выясняется, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Порт "Кавказ" расположен на косе Чушка вКерченском проливе.