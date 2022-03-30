ВСУ использовали синагогу для размещения солдат

Министерство обороны России ответило на обвинения Зеленского в том, что по городу Умань, который является местом паломничества евреев, нанесены ракетные удары. Это фейк, заявили в Москве. Более того, сами украинские власти превращают культовые объекты в военные цели. В ряде синагог уже размещали боевые подразделения перед отправкой на фронт. Москва требует от ВСУ незамедлительно прекратить использование гражданских и религиозных объектов для военных нужд.