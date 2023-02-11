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ВСУ мобилизовали 55-летнего инвалида с психическим расстройством
На подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области, в селе Токаревка, мобилизовали 55-летнего инвалида, страдающего психическим расстройством, пишетРИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"По нашей информации, полученной от источника в нацполицииУкраины, туда поступило заявление от неработающей пенсионерки Анастасии Артемовны Б. о пропаже мужа Егора Александровича Б., 1968 года рождения, инвалида III группы в связи с психическим заболеванием, проживающего в селе Токаревка вХерсонской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, соседи рассказали полицейским, что видели, как данного гражданина задержали одетые в форму украинские военные. "После прихода военного комиссара Александра Зиньковского принудительная мобилизация в Херсонской области продолжается", - подытожил источник.
Фото:pixabay.com
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