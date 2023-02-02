ВСУ могут начать мобилизацию мужчин, ограниченно пригодных по состоянию здоровья

Тотальный призыв. Вооруженные силы Украины могут начать мобилизацию ограниченно пригодных по состоянию здоровья. Служба таких солдат будет проходить в воинских частях обеспечения, сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки раздают мужчинам повестки прямо на улицах.



The Spectator: чем закончится украинский конфликт?

Журнал Spectator сделал свой прогноз того, как завершится украинский конфликт. На обложке нового выпуска красуется вопрос: "Чем это закончится?" В соответствующем материале журналист обращает внимание на мнение жителей Донбасса, которые возвращаться в состав Украины не хотят.