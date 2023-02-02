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ВСУ могут начать мобилизацию мужчин, ограниченно пригодных по состоянию здоровья
Тотальный призыв. Вооруженные силы Украины могут начать мобилизацию ограниченно пригодных по состоянию здоровья. Служба таких солдат будет проходить в воинских частях обеспечения, сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ.
Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки раздают мужчинам повестки прямо на улицах.
The Spectator: чем закончится украинский конфликт?
Журнал Spectator сделал свой прогноз того, как завершится украинский конфликт. На обложке нового выпуска красуется вопрос: "Чем это закончится?" В соответствующем материале журналист обращает внимание на мнение жителей Донбасса, которые возвращаться в состав Украины не хотят.
Автор статьи приходит к выводу, что страна так или иначе будет вынуждена уступить России часть своих территорий, в противном случае альтернативой этому будет третья мировая война. "К сожалению, практически нет реалистичного исхода этой войны, который не закончился бы украинскими криками "Зрада!" - резюмируют журналисты британского издания.
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