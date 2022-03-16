ВСУ нанесли новый удар по ДНР

Острым остается вопрос помощи мирному населению Украины. Жителям Дерагчевского района Харьковской области российские военные доставили более 90 тонн гуманитарной помощи. В нее входили продукты, питьевая вода, лекарства и теплая одежда для детей и взрослых.



Боевые действия продолжаются. ВСУ накануне нанесли новый удар по ДНР. На этот раз тактический комплекс "Точка-У" нацелили на Макеевку. В результате, по предварительным данным, пострадали около десяти человек. В том числе 9-летняя девочка и 16-летний подросток.



Владимир Зеленский тем временем заявляет, что переговоры украинской и российской сторон должны продолжаться, несмотря на всю трудность ситуации. По его словам, позиции обеих стран звучат уже реалистичнее.