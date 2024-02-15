ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - подробности к этому часу

Украинские военные сегодня днем нанесли ракетный удар по Белгороду. Под обстрел попали гражданские объекты, в том числе жилые дома и торговый центр. Как минимум шесть человек погибли, еще 17 получили ранения.

БЕЛТА собрала основную информацию к этому часу.

Что произошло

В полдень власти Белгорода объявили о ракетной опасности.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома - не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице - спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - говорилось в сообщении губернатора области Вячеслава Гладкова.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области.

"15 февраля текущего года около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области", - отметили в ведомстве.

Что известно о разрушениях

Около 13:00 поступила информация, что в Белгороде под ракетный обстрел попал торговый центр на улице Плеханова, в котором находится магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла, был поврежден фасад, а также припаркованные рядом автомобили.

Сообщалось, что рядом с торговым центром расположены две школы, школьный стадион и детские сады.

Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что в центре города было слышно около десятка громких взрывов в небе.

Позже Гладков сообщил, что в Белгороде кроме торгового центра пострадали семь частных домовладений - были выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

В Белгородском районе в селе Шагаровка выявлены различные повреждения двух частных домовладений и одного автомобиля.

"Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается", - сообщил Гладков.

В то же время, по данным RT, один из ударов пришелся на стадион одной из белгородских школ. Еще один прилет был во двор - возле детского сада.

Сколько человек погибло

По предварительным данным, при ракетном обстреле Белгорода погибли 6 человек, в том числе один ребенок. Еще 17 человек получили ранения, пятеро из них - дети.

Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. На данный момент госпитализация потребовалась 15 пострадавшим. О их состоянии не сообщается.

Что рассказывают очевидцы

Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, ожидавшая родственницу в припаркованной рядом с обстрелянным торговым центром машине, рассказала РИА Новости, как в последний момент покинула автомобиль и спаслась от гибели.

"Привезла бабушку в магазин, сидела в машине, ждала, услышала очень громкие звуки, в последнюю секунду решила выскочить из машины, забежала в здание. Буквально секунда - и в спину полетели осколки. Все вокруг было в дыму, в пыли, на улице крики", - сказала Мукрищева.

Она поделилась, что очень переживала за бабушку и была счастлива, когда выяснилось, что с ней все в порядке. "Но было очень страшно выходить смотреть, что на улице. Вокруг люди бегали, кричали. Женщине какой-то руку оторвало, кто-то погиб. Моя машина была припаркована рядом с торговым центром и теперь не подлежит восстановлению - полностью весь перед уничтожен. Хорошо, что в последний момент решила выйти из нее, иначе было бы все гораздо хуже", - сказала женщина.

В детском саду №63 Белгорода рассказали RT, что никто из детей не пострадал. Малышей укрыли в коридоре первого этажа - это самая крепкая часть в здании. "Некоторые детки не поняли даже, что происходит. Отвели их в коридор, дали игрушки, включили аудиосказку", - рассказали в учреждении.

Как реагируют российские власти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака на Белгород будет вынесена на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН.

"Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Глава Курской области Роман Старовойт выразил соболезнования жителям соседней Белгородской области. "Новое преступление украинских нацистов - сегодня днем они вновь ударили по Белгороду. Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей. Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется", - написал он в своем Telegram-канале.