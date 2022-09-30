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ВСУ нанесли удар по колонне машин в Запорожье

Циничный акт запугивания со стороны ВСУ. Вооруженные силы Украины нанесли удар по колонне машин в Запорожье. Погибли 25 человек, 50 пострадали, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона. В свою очередь Киев заявляет, что удар по мирным жителям нанесли российские военные.

© фото очевидца

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