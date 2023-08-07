ВСУ несут серьезные потери - СМИ

Новые подразделения Вооруженных сил Украины, которые прошли подготовку НАТО и получили западное оружие, по большей части состоят из новобранцев и несут тяжелые потери. По информации York Times новые бригады украинских войск, которые должны были стать движущей силой контрнаступления, формируются из новобранцев. Те только прошли базовую военную подготовку после призыва.



И первый опыт наступления против "грандиозной российской обороны" приводит к плачевным результатам. Только с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли 43 тысячи солдат. И это без учета раненых, эвакуированных в украинские и зарубежные госпитали, иностранных наемников, а также бойцов, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием в тыловых районах, уточняет Минобороны России.