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ВСУ обстреляли Донецк: погибли 13 человек
Украинская армия нанесла очередной неприцельный артиллерийский удар по Донецку - попали по продовольственному магазину и троллейбусной остановке. 13 человек погибли на месте, среди них - двое детей. Четверых раненых доставили в больницу. Никаких военных объектов поблизости не было: все 9 снарядов обрушились исключительно на гражданские объекты. Обстрелы такого рода продолжаются уже 8 лет, только накануне в Донецке артиллерийскими залпами ВСУ были убиты три человека.
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