3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ВСУ обстреляли гостиницу в Херсоне - погиб экс-депутат Верховной рады
ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона. По предварительным данным, погибли два человека. В их числе экс-депутат Верховной рады, политик, общественный деятель Алексей Журавко. Есть пострадавшие.
Администрация Херсонской области назвала удар ВСУ терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. "Здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы - мирные и безоружные люди", - говорится в сообщении.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе