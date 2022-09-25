ВСУ обстреляли гостиницу в Херсоне - погиб экс-депутат Верховной рады

ВСУ нанесли ракетный удар по гостинице в центре Херсона. По предварительным данным, погибли два человека. В их числе экс-депутат Верховной рады, политик, общественный деятель Алексей Журавко. Есть пострадавшие.



Администрация Херсонской области назвала удар ВСУ терактом, ответственность за который несет военно-политическое руководство Украины. "Здание не использовалось в военных целях, внутри находились только журналисты и персонал гостиницы - мирные и безоружные люди", - говорится в сообщении.