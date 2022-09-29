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ВСУ обстреляли колонну с беженцами - люди пытались уехать в Россию

Украинские войска обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области. По предварительным данным, погибли более 30 человек, в их числе дети. 7 пострадавших госпитализированы в больницы ЛНР. Отмечается, что люди пытались уехать в Россию. Из-за постоянных атак со стороны ВСУ экстренные службы не могут вывезти тела с места трагедии.

Фото:pixabay.com

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