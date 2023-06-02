ВСУ обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области, есть погибшие

В Белгородской области несколько человек погибли при обстреле ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что украинские военные вели огонь сразу по нескольким населенным пунктам области.

"ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших", - написал губернатор.

По его словам, у одного пострадавшего мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго - осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии их доставили в городскую больницу № 2, где мужчинам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

По селу Тишанка Волоконовского района украинские военные выпустили 11 снарядов из ствольной артиллерии. Никто не пострадал. В двух частных домовладениях выбиты стекла, получили повреждения центральный газопровод и линия электропередачи. На месте обстрела находятся аварийные и оперативные службы.

"В результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия. Подворовой обход территории продолжается", - добавил Гладков.

Украинские военныерегулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, город Шебекино подвергся сильнейшей атаке в ночьна 1 июня, массированные обстрелы продолжались и днем. Люди массово покидали город и окрестности. С полуночи четверга в округе пострадали от обстрелов 11 мирных граждан.