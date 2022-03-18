ВСУ обстреляли поселок в Харьковской области: есть погибшие

От рук украинских военных гибнут мирные жители. ВСУ открыли огонь по освобожденному российскими войсками поселку Казачья Лопань в Харьковской области. В это время многие жители поселка получали гуманитарную помощь. По сообщениям Народной милиции ЛНР, также удары нанесли в район сельсовета и местной школы.



По предварительной информации, четыре человека погибли, не менее двух ранены.

Среди пострадавших 12-летняя девочка: ребенку оторвало ногу. Госпитализированных эвакуировали в Россию.