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ВСУ обстреляли поселок в Харьковской области: есть погибшие
От рук украинских военных гибнут мирные жители. ВСУ открыли огонь по освобожденному российскими войсками поселку Казачья Лопань в Харьковской области. В это время многие жители поселка получали гуманитарную помощь. По сообщениям Народной милиции ЛНР, также удары нанесли в район сельсовета и местной школы.
По предварительной информации, четыре человека погибли, не менее двух ранены.
Среди пострадавших 12-летняя девочка: ребенку оторвало ногу. Госпитализированных эвакуировали в Россию.
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