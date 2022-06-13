ВСУ продолжают атаковать мирные кварталы Донецка

Центр Донецка подвергся новому обстрелу. Разрывы снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины, были слышны в Ворошиловском, Куйбышевском, Киевском районах. Три человека погибли в Буденновском районе. ВСУ стреляли по территории Майского рынка, четверо жителей Донецка получили ранения.

По информации представительства ДНР, удары по мирным кварталам ведутся украинскими нацистами из реактивной системы залпового огня "Град", а также из артиллерийского оружия калибра 155 мм, которое стоит на вооружении стран НАТО.