ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС во время прибытия экспертов МАГАТЭ в Украину

Киевский режим продолжает накалять обстановку вокруг Запорожской АЭС крупнейшей атомной станции в Европе. Сегодня ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. В результате были зафиксированы два разрыва у здания хранилища отработанного топлива. И после этого обстрелы не прекратились. Власти Энергодара не сомневаются, что причиной атак стало целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Кстати, группа из 14 экспертов агентства уже прибыла в Киев.

Миссия намерена оценить физический ущерб объектам ЗАЭС, определить, функционируют ли основные и резервные системы безопасности и охраны станции.

Фото: РИА Новости

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все