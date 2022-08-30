ВСУ продолжают обстрелы Запорожской АЭС во время прибытия экспертов МАГАТЭ в Украину

Киевский режим продолжает накалять обстановку вокруг Запорожской АЭС крупнейшей атомной станции в Европе. Сегодня ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. В результате были зафиксированы два разрыва у здания хранилища отработанного топлива. И после этого обстрелы не прекратились. Власти Энергодара не сомневаются, что причиной атак стало целенаправленное намерение киевского руководства сорвать миссию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Кстати, группа из 14 экспертов агентства уже прибыла в Киев.