ВСУ ударили по торговому центру в Донецке

ВСУ ударили по работающему торговому центру в Донецке. Сообщается как минимум о двух попаданиях в само здание и об одном ударе по близлежащему дому.

В момент обстрела в ТЦ находилось не менее ста человек, в том числе дети. По предварительным данным, погибших двое. Общее количество пострадавших уточняется. На данный момент известно о семи раненых. На месте работают оперативные службы. Существует угроза повторной атаки. Здание ТЦ выгорело полностью, сообщают очевидцы. Кроме торгового центра, пострадало здание Центральной городской больницы. Также повреждены соседние жилые дома.