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ВСУ вновь обстреляли Донецк

Донецк вновь подвергся интенсивному обстрелу со стороны ВСУ. 8 ракет были выпущены по Калининскому району города. Погибли 3 человека, ранен 1. Причем никаких военных целей в этой части нет. Украинская сторона регулярно наносит по Донецку удары, которые невозможно назвать иначе как террористическими. Так, неделю назад жертвами обстрела рынка "Текстильщики" стали 28 человек.

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