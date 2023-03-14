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ВСУ завершили обучение по использованию танков Leopard
Германия завершила подготовку военнослужащих украинской армии на немецких танках Leopard 2. Об этом сообщило агентство DieZeit. Cолдаты вернутся в Украину уже в этом месяце. В те же сроки Киев сможет получить от Берлина обещанную бронетехнику.
Также первая группа - 10 украинских военных - прошла обучение управлению "Леопардами" в Испании. Всего же там тренируются 55 человек.
ЕС не хватает боеприпасов для поставок Киеву
В то же время военная машина ЕС может дать сбой. Там пытаются найти возможность для поставки Киеву снарядов калибра 155 миллиметров. Такое оружие производится в одиннадцати странах НАТО. Пока неясно, смогут ли они нарастить производство.
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