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Всю планеты в ближайшие сутки накроет облако солнечной плазмы

Космическое явление вызвано мощной вспышкой на Солнце. Основное ядро плазмы достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. Это может привести к увеличению радиационной нагрузки, а также значительным колебаниям магнитного поля планеты. Не исключено, что они скажутся на работе электронных устройств.

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