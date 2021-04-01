ВТО обращает внимание на вопрос прозрачности и равномерности распределения вакцин в мире

В США испортили 15 млн доз вакцины от COVID-19

Между тем, в программах вакцинации - новый сбой. В результате ошибки на производстве американская компания "Джонсон и Джонсон" потеряла 15 млн доз вакцины. Препарат стал непригодным после того, как были неправильно смешаны ингредиенты. Причина - человеческий фактор.

Очередной летальный исход после вакцины AstraZeneca

А в Латвии еще один пациент умер после вакцинации препаратом скандальной AstraZeneca. 71-летний мужчина скончался через несколько дней после сделанной прививки. У него случился отек легких. Инспекция здравоохранения Латвии начала расследование.