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ВТО обращает внимание на вопрос прозрачности и равномерности распределения вакцин в мире
В США испортили 15 млн доз вакцины от COVID-19
Между тем, в программах вакцинации - новый сбой. В результате ошибки на производстве американская компания "Джонсон и Джонсон" потеряла 15 млн доз вакцины. Препарат стал непригодным после того, как были неправильно смешаны ингредиенты. Причина - человеческий фактор.
Очередной летальный исход после вакцины AstraZeneca
А в Латвии еще один пациент умер после вакцинации препаратом скандальной AstraZeneca. 71-летний мужчина скончался через несколько дней после сделанной прививки. У него случился отек легких. Инспекция здравоохранения Латвии начала расследование.
В то же время препарат компании Pfizer оказался не настолько эффективным, как сообщалось ранее. Вместо обещанных 95% его эффективность едва превышает 91%.
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