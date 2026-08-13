Вторая за месяц смертельная авария с белорусами в Грузии: что известно о состоянии пострадавших

Вторая трагедия за неполные три недели произошла в Грузии.

В конце июля в Батуми в результате аварии погибли двое граждан Беларуси, еще 12 тогда получили травмы разной степени тяжести. Вечером 12 августа в районе поселка Гомис Мта микроавтобус с туристами сорвался в ущелье. В результате погибли четверо белорусов, 15 наших граждан получили ранения. Все пострадавшие, из которых шестеро - дети, распределены по клиникам и остаются под наблюдением врачей: 11 человек находятся в Батуми, еще четверо пациентов - в больницах Озургети и Чохатаури. Двое - в тяжелом, но стабильном состоянии.

Георгий Кикабидзе, замдиректора Батумской республиканской больницы (Грузия):

"Пятеро поступивших - взрослые, шестеро - дети. Из этих шести детей состояние одного изначально было тяжелым: у ребенка диагностировано эпидуральное кровоизлияние в мозг, в связи с чем он был экстренно помещен в отделение реанимации. Сейчас наблюдение за его состоянием ведется в динамике. К счастью, хирургического вмешательства не потребовалось. На сегодня состояние всех пациентов остается стабильным, ни у одного из них нет нарушений жизненно важных параметров".

Глава Минздрава Беларуси Александр Ходжаев находится на постоянной связи с грузинским коллегой. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе лично посетил раненых в клиниках Батуми и Чохатаури. В свою очередь посол Беларуси в Грузии Николай Рогащук вместе с консулом продолжают координацию работы на месте. Как заявили в МИД, ведомство окажет все необходимое содействие пострадавшим и родным погибших.

Руслан Варанков, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. МИД во взаимодействии с грузинской стороной окажет все необходимое содействие в репатриации тел и возвращении белорусских граждан на родину".

В МИД также обращают внимание граждан на важность внимательного подхода к выбору туристических операторов и тщательное планирование маршрутов передвижения при выезде за рубеж.

По факту происшествия МВД Грузии возбудило уголовное дело. Водитель, управлявший автобусом, задержан.