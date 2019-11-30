Вторая атака с применением ножа в Европе произошла в Нидерландах

В торговом центре Гааги в результате нападения пострадали не менее трех человек. Все они являются несовершеннолетними.



Инцидент произошел в "черную пятницу" в магазине Hudson's Bay в главном коммерческом районе города. В этот день магазины особенно многолюдны. Сейчас ведется розыск подозреваемого. Это мужчина в возрасте 45-50 лет. Полиция не квалифицирует случившееся как теракт.



