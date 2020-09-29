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Вторая неспокойная ночь ожидает испанскую Барселону

Здесь накануне тысячи человек вышли на массовую акцию протеста против решения Верховного суда Каталонии отстранить от должности главу автономии Жоакима Торру. Не обошлось без агрессивных выпадов в адрес полиции. Манифестанты швыряли в стражей порядка свиные головы.

К слову, защита экс-главы Каталонии Кима Торры приговор Мадрида, из-за которого ему пришлось оставить свой пост, сегодня обжаловала. Но вскоре Каталония получит нового председателя правительства. Ожидается, что это место займет вице-президент женералитета Пере Арагонес.

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