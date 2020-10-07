Резкий рост числа заражений в Латвии

Число заражений в Латвии за две последние недели увеличилось в 8 раз и неудержимо подбирается к сотне в день. Власти вводить жесткий карантин не намерены. Они рекомендуют гражданам мыть руки и избегать мест массового скопления людей. В общественном транспорте под угрозой штрафа полагается надевать маски. А детей младше 15 лет за такие нарушения сразу отправляют в полицейский участок. Отметим, Латвия является сейчас антилидером ЕС по удельному числу заражений.

Вторая волна COVID-19 в Украине

Из-за коронавируса в больнице продолжает оставаться экс-президент Украины Петр Порошенко. При этом, по информации врачей, его состояние ухудшается. Все более драматичной становится и ситуация по стране. Ежедневно регистрируют более 4 тысяч заболевших. В ближайшее время прогнозируют уже 7-9 тысяч. Тем не менее возможность возвращения к жесткому карантину власти даже не рассматривают. Вероятен лишь ввод некоторых дополнительных ограничений.

В России число заражений за сутки превысило 11 тысяч