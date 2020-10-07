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Вторая волна COVID-19
Резкий рост числа заражений в Латвии
Число заражений в Латвии за две последние недели увеличилось в 8 раз и неудержимо подбирается к сотне в день. Власти вводить жесткий карантин не намерены. Они рекомендуют гражданам мыть руки и избегать мест массового скопления людей. В общественном транспорте под угрозой штрафа полагается надевать маски. А детей младше 15 лет за такие нарушения сразу отправляют в полицейский участок. Отметим, Латвия является сейчас антилидером ЕС по удельному числу заражений.
Вторая волна COVID-19 в Украине
Из-за коронавируса в больнице продолжает оставаться экс-президент Украины Петр Порошенко. При этом, по информации врачей, его состояние ухудшается. Все более драматичной становится и ситуация по стране. Ежедневно регистрируют более 4 тысяч заболевших. В ближайшее время прогнозируют уже 7-9 тысяч. Тем не менее возможность возвращения к жесткому карантину власти даже не рассматривают. Вероятен лишь ввод некоторых дополнительных ограничений.
В России число заражений за сутки превысило 11 тысяч
Рекордное за последние месяцы количество смертей от коронавируса зафиксировано в России - 202 жертвы. Число заражений составило более 11 тысяч. В понедельник в Москве на двухнедельные каникулы отправили школьников. Горожан обязали носить маски, за нарушение штраф. Здесь также не рассматривают введение новой обязательной самоизоляции граждан.
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