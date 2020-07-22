Вторая волна COVID-19. Барселона и ее окрестности охвачены новой вспышкой коронавируса

В разгар туристического сезона излюбленный курорт - испанская Барселона и ее окрестности - охвачены новой вспышкой коронавируса. В выходные дни в Каталонии было зарегистрировано почти 3 тыс. новых случаев заражения. Местные власти призвали около 3 млн местных жителей остаться дома, однако тысячи людей вышли на пляжи, многие уехали в свои дома для летнего отдыха. Продолжают прибывать в аэропорт Барселоны туристы, несмотря на рекомендации правительства. Всего в Испании на настоящий момент зарегистрировано более 265 случаев заражения, более 67 тыс. из которых приходятся на Каталонию.