Вторая волна эпидемии COVID-19 в Израиле

Израиль столкнулся с ростом числа заражений COVID. Количество умерших от болезни перевалило за тысячу. Правительство вновь ужесточило карантинные меры в ряде городов страны. В частности, полностью запрещено всякое передвижение по ночам. Созданы также специальные армейские подразделения, которые доставляют заболевших в больницы и отслеживают их контакты.

Испанцы требуют отмены COVID-ограничений

Тем временем на планете ширится движение противников ограничений. Манифестанты в Испании требовали снять всякие COVID-карантины, а также заняться Биллом Гейтсом и мобильными сетями 5-G, которые, якобы, виновны в распространении болезни. Аналогичные акции протеста прошли в Бельгии и Франции.

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