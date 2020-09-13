Вторая волна пандемии в Чехии

Власти Чехии заявляют о второй волне пандемии. Там зафиксирован рекордный суточный прирост зараженных – 1 541 случай. Темп распространения инфекции стал одним из наиболее высоких в Евросоюзе. Регионом с наиболее сложной эпидситуацией объявлена Прага. Власти обеспокоены тем, что мощностей местных больниц может не хватить для госпитализации с тяжелыми формами COVID. Напомним, сегодня о наступлении второй волны пандемии также заявила Австрия.



