Вторая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном пройдет в ближайшие 60 дней

Такие сроки обозначил американский госсекретарь Майк Помпео. Ряд СМИ сообщили ранее, что местом встречи, скорее всего, станет Вьетнам. Напомним, первые переговоры лидеров США и КНДР состоялись прошлым летом в Сингапуре. Тогда речь шла о денуклеаризации Корейского полуострова.