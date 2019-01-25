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Вторая встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном пройдет в ближайшие 60 дней

Такие сроки обозначил американский госсекретарь Майк Помпео. Ряд СМИ сообщили ранее, что местом встречи, скорее всего, станет Вьетнам. Напомним, первые переговоры лидеров США и КНДР состоялись прошлым летом в Сингапуре. Тогда речь шла о денуклеаризации Корейского полуострова.

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