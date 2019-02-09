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Вторая встреча лидеров США и КНДР пройдет во Вьетнаме в конце февраля

Об этом в своем Twitter написал Дональд Трамп. Переговоры назначены на 27-28 февраля. Глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет встречи и добавил, что под руководством Ким Чен Ына КНДР станет великой экономической державой. "Северная Корея станет ракетой, но другой - экономической ракетой!" - написал Трамп.

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