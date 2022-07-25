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Женщина-президент Индии приняла присягу, приступил к обязанностям и новый президент Шри-Ланки
Драупади Мурму приняла присягу в качестве нового 15-го президента Индии.Мурму стала второй женщиной-президентом в истории страны. Она является первой главой государства из так называемых списочных племен, исторически принадлежавших к социальным низам и низким кастам. Мурму при этом является первым президентом, родившимся в независимой Индии, которая в этом году отмечает 75-летие независимости.
Приступил к обязанностям и новый президент Шри-Ланки. 73-летний Ранил Викрамасингхе провел 45 лет своей жизни в парламенте и 6 раз возглавлял правительство. Обычно президентов в Шри-Ланке избирают граждане в ходе выборов. Но если должность президента становится вакантной до официального окончания срока полномочий (как случилось в этот раз), ответственность по избранию главы государства ложится на парламент.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Викрамасингхе с победой. Глава государства отметил, что за два с небольшим десятилетия между нашими странами сложились теплые и конструктивные отношения, успешно развивается сотрудничество в политической, экономической, научно-технической, образовательной и туристической сферах.
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