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Вторник, 21 сентября объявлен в Перми днем траура
Вторник, 21 сентября объявлен в Перми днем траура.
Соболезнование от имени белорусского народа и себя лично президенту России, родным и близким погибших, также слова поддержки пострадавшим направил Александр Лукашенко.
В стрельбе по живым мишеням в вузе, по разным данным, погибли от шести до восьми человек. Четыре жертвы уже опознаны - это три женщины в возрасте 66, 26 и 20 лет, а также молодой человек 20 лет.
Нападавший - студент первого курса - ранее разместил в соцсетях послание о "ненависти к себе и окружающим". Вооруженный охотничьим ружьем стрелял без разбора.
В панике люди баррикадировались в аудиториях, некоторые - выпрыгивали из окон.
Жертв кровавого инцидента может быть больше. Раненых от рук стрелка более 20 человек, часть из них - в критическом состоянии. Вооруженного Тимура Бекмансурова удалось обезвредить сотрудникам ДПС, которые дежурили неподалеку и по тревоге первыми приехали на место преступления.
Я побежал к главному входу. Спросил очевидцев, где слышна стрельба. Они ответили, что на втором этаже. Забежал в здание и увидел молодого человека, который спускается по лестнице. Я ему крикнул "Бросай!", он направил оружие на меня и выстрелил. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я подбежал и убрал ружье, патроны и нож в сторону.
По решению главы МВД России, сотрудники ДПС, сумевшие остановить опасного преступника, будут представлены к наградам.
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