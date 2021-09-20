Вторник, 21 сентября объявлен в Перми днем траура.

Я побежал к главному входу. Спросил очевидцев, где слышна стрельба. Они ответили, что на втором этаже. Забежал в здание и увидел молодого человека, который спускается по лестнице. Я ему крикнул "Бросай!", он направил оружие на меня и выстрелил. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я подбежал и убрал ружье, патроны и нож в сторону.

Константин Калинин, сотрудник ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми