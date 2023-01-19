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Второе логово арестованного босса "Коза Ностры" нашли в Италии
Итальянские карабинеры обнаружили второе жилище, в котором арестованный в понедельник в Палермо босс "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро мог бы скрываться несколько дней, пишет РИА Новости.
Небольшую комнату нашли в доме одного из приближенных мафиози в сицилийском городке Кампобелло-ди-Мадзара. Человек, который владел ключами от запасного укрытия, в прошлом привлекался к суду в связи с мафиозным расследованием, но был оправдан.
Жилище, больше похожее на бункер площадью шесть квадратных метров, находилось за стеной шкафа для одежды. В нем, как отмечается, не было кровати, но находились множество ювелирных изделий и драгоценных камней. Следователи предполагают, что босс "Коза ностра" использовал комнату как хранилище ценных вещей. Их особый интерес вызвали пустые коробки из-под документов: не исключено, что их содержимое успели забрать после ареста Мессины Денаро.
Фото:pixabay.com
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