Второе логово арестованного босса "Коза Ностры" нашли в Италии

Итальянские карабинеры обнаружили второе жилище, в котором арестованный в понедельник в Палермо босс "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро мог бы скрываться несколько дней, пишет РИА Новости.



Небольшую комнату нашли в доме одного из приближенных мафиози в сицилийском городке Кампобелло-ди-Мадзара. Человек, который владел ключами от запасного укрытия, в прошлом привлекался к суду в связи с мафиозным расследованием, но был оправдан.



Жилище, больше похожее на бункер площадью шесть квадратных метров, находилось за стеной шкафа для одежды. В нем, как отмечается, не было кровати, но находились множество ювелирных изделий и драгоценных камней. Следователи предполагают, что босс "Коза ностра" использовал комнату как хранилище ценных вещей. Их особый интерес вызвали пустые коробки из-под документов: не исключено, что их содержимое успели забрать после ареста Мессины Денаро.



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