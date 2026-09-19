Второй день выборов в Госдуму: явка уже выше 40 %

19 сентября - второй день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. По сообщению ЦИК, явка уже составила более 40 %. Чтобы процесс проходил открыто и прозрачно, в Москве открыли ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами. Здесь волонтеры круглосуточно обеспечивают оперативную обработку сообщений, поступающих от наблюдателей прямо с участков для голосования. В столице России их открыто более 4 тыс. За выборами в Госдуму будут следить более 116 тыс. общественных наблюдателей и более тысячи международных - из 133 стран.

Алексей Шапошников, председатель Московской городской Думы:

"Более тысячи международных наблюдателей работают по всей стране на участковых комиссиях. Сейчас в штабе находится делегация наших партнеров, это представители парламентов стран БРИКС, включая наших друзей из Минска. Наблюдение идет по всем направлениям, участковые избирательные комиссии, территориальные. Все открыто, доступно, пожалуйста. Можно воспользоваться дистанционным электронным голосованием, терминалом для электронного голосования, бумажным бюллетенем, переносными ящиками, если человек не может прийти. На сегодняшний момент все пути для голосования есть".

В наблюдении за голосованием участвуют международные наблюдатели от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также аккредитованные белорусские дипломаты. Они смотрят, как организована работа, общаются с членами избирательных комиссий, но ни в коем случае не вмешиваются в сам процесс. Россияне могут отдать свой голос и за рубежом. Открыто 333 избирательных участка в 152 странах мира, в том числе и в Беларуси.