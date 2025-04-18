Второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе пройдет в Риме

Второй раунд переговоров между США и Ираном по ядерной программе состоится 19 апреля в Риме при посредничестве Омана. В них вновь примут участие спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Первый раунд состоялся 12 апреля в Маскате, где стороны впервые за восемь лет провели 45-минутный прямой диалог. Американцы оценили обсуждение как содержательное и серьезное.