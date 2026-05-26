Второй случай хантавируса выявлен в Испании
Автор:Редакция news.by
Второй подтвержденный случай хантавируса в Испании выявлен у одного из граждан Королевства, которые ранее были эвакуированы с круизного судна.
Заболевший входит в группу из 14 испанцев, размещенных на карантине в госпитале в Мадриде. Сейчас он находится под специализированным наблюдением.
В Министерстве здравоохранения Испании подчеркнули, что случай выявлен внутри действующей системы контроля, поэтому он не влияет на уровень риска для населения и не требует изменения текущих мер реагирования.