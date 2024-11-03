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Второй тур президентских выборов определит политический курс Молдовы
В Молдове чуть более двух часов назад началось голосование во втором туре выборов президента. Участки открылись также и за рубежом. Несмотря на ранний час, перед московским посольством Молдовы выстроилась огромная очередь. Во втором туре за право занять пост президента состязаются нынешний лидер Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Ситуация для Санду сложная, хотя и не безнадежная: в первом туре она набрала 42 % голосов, Стояногло - 26 %. В отчаянной надежде хоть немного расширить свой электорат Санду даже вспомнила, что в Молдове живут представители многих народов.
Исход выборов зависит от того, сумеет ли оппозиция объединиться: если противники Санду единодушно проголосуют за Стояногло, то Молдову ждет корректировка политического курса. Впрочем, она в любом случае вряд ли будет радикальной: страна окружена государствами, которые требуют от Кишинева антироссийской риторики и действий, а противиться этому у властей Молдовы нет ресурсов. Между тем в России живет значительная часть диаспоры - полмиллиона человек, то есть каждый седьмой молдаванин. И несмотря на это, в Российской Федерации было открыто только 2 участка для голосования, а в нашей стране - вообще один.
Горячая линия для молдаван в Минске: +375 29 973-08-34
И как раз сейчас большая группа молдаван из Курской и Белгородской областей направляется в Минск. Около двух часов назад они пересекли границу, для них единственный избирательный участок, открытый в нашей стране, оказался самым близким.
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