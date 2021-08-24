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Второй день подряд экологические активисты движения "Восстание против вымирания" устраивают уличные акции в Лондоне
Экологические активисты движения "Восстание против вымирания" второй день подряд устраивают громкие уличные акции в Лондоне. Они промаршировали от Трафальгарской площади до Ковент-Гардена, блокируя столичное движение. Часть демонстрантов разбили палаточные лагеря в знак протеста против угледобычи и животноводства. Организаторы митинга заявляют, что акция является первой в серии протестов, которые климатические активисты обещают проводить в течение последующих двух недель. Счет задержанным открыли накануне - были арестованы 9 человек.
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