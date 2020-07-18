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Второй день саммита лидеров ЕС
В Брюсселе второй день саммита ЕС начался с переговоров в узком составе между Шарлем Мишелем, Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политикам предстоит согласовать бюджет на ближайшие 7 лет, (а это примерно триллион евро), а также план антикризисного восстановления экономики ЕС на 750 млрд евро. Пока 27 лидеров расходятся во мнении.
Эммануэль Макрон отметил, что Евросоюз переживает "беспрецедентный кризис". Напомним, по итогам первого дня встречи участникам не удалось преодолеть разногласия по финансовым вопросам. Мнения лидеров после многочасовых дискуссий остались "диаметрально противоположными".
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