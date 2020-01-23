Второй город в Китае на карантине из-за коронавируса

Международными аэропортами разных стран в эти дни вводятся дополнительные меры контроля. Сегодня о введении проверки пассажиров, которые прибывают из Китая, объявило руководство Международного аэропорта Дубая. Эта воздушная гавань - одна из самых загруженных в мире. Специалисты будут в первую очередь измерять температуру у пассажиров.