Второй по величине населения город Англии - Бирмингем - объявил о банкротстве. Местные власти прекратили все выплаты и траты, за исключением обязательств по соцобеспечению. Проблема возникла из-за нарушений городом правил оплаты труда. Профсоюзы выиграли иск о том, что женщинам платили меньше, чем мужчинам. Как итог, власти оказались должны около 750 млн фунтов стерлингов. Свой отпечаток тут оставили сокращение налоговых поступлений от бизнеса, а также высокая инфляция.