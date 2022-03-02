Второй раунд переговоров 3 марта. Российская делегация сделала заявление

Россия и Украина 3 марта проведут второй раунд переговоров, который состоится под Брестом. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель российской делегации помощник Президента России Владимир Мединский, сообщает БелТА.

Российская сторона приехала на переговоры 2 марта. Их проведение накануне подтвердили и в России, и в Украине. Однако, видимо, когда стало понятно, что украинская делегация не успевает к месту переговоров, Владимир Мединский решил выступить с заявлением.

Политик отметил, что российская сторона прибыла в том же составе. Он напомнил, что во время первого раунда переговоров в Гомельской области 28 февраля стороны озвучили свои позиции и предложения, связанные с немедленным прекращением режима огня. "По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров. Но однако по некоторым, наиболее принципиальным, это было вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и консультации с Киевом", - рассказал помощник Президента России.

Он также пояснил, что украинская делегация уже выехала из Киева, сейчас находится в дороге. По словам Владимира Мединского, российская сторона с пониманием относится к "сложностям логистики" украинской делегации. Военные России обеспечивают для нее коридор безопасности для перемещения по Украине. На территории Беларуси за безопасность сторон отвечает Беларусь.

"Мы приехали пораньше. Они, наверное, будут завтра с утра", - сказал политик и поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, очень профессиональную и оперативную организацию переговоров.