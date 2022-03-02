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Второй раунд переговоров 3 марта. Российская делегация сделала заявление
Россия и Украина 3 марта проведут второй раунд переговоров, который состоится под Брестом. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель российской делегации помощник Президента России Владимир Мединский, сообщает БелТА.
Российская сторона приехала на переговоры 2 марта. Их проведение накануне подтвердили и в России, и в Украине. Однако, видимо, когда стало понятно, что украинская делегация не успевает к месту переговоров, Владимир Мединский решил выступить с заявлением.
Политик отметил, что российская сторона прибыла в том же составе. Он напомнил, что во время первого раунда переговоров в Гомельской области 28 февраля стороны озвучили свои позиции и предложения, связанные с немедленным прекращением режима огня. "По ряду предложений мы в общем-то нашли взаимопонимание за столом переговоров. Но однако по некоторым, наиболее принципиальным, это было вполне ожидаемо, украинская сторона взяла время на размышление и консультации с Киевом", - рассказал помощник Президента России.
Он также пояснил, что украинская делегация уже выехала из Киева, сейчас находится в дороге. По словам Владимира Мединского, российская сторона с пониманием относится к "сложностям логистики" украинской делегации. Военные России обеспечивают для нее коридор безопасности для перемещения по Украине. На территории Беларуси за безопасность сторон отвечает Беларусь.
"Мы приехали пораньше. Они, наверное, будут завтра с утра", - сказал политик и поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство, очень профессиональную и оперативную организацию переговоров.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, кто выбирал место переговоров, Владимир Мединский заявил, что это было общее решение: "Мы вместе решили. Здесь удобнее и нам, и украинской стороне. Брест - хороший аэропорт, украинской стороне ближе к польской границе, поскольку они, насколько я понимаю, заезжают через Польшу".
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