Второй тур президентских выборов состоится сегодня в Румынии

В результате первого, который прошел 10 ноября, ни один из кандидатов не получил более 50 процентов. Во второй тур вышли действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией, и кандидат социал-демократов Виорика Дэнчиле. Победителем станет тот, кто наберет больше голосов.



