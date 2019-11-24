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Второй тур президентских выборов состоится сегодня в Румынии

В результате первого, который прошел 10 ноября, ни один из кандидатов не получил более 50 процентов. Во второй тур вышли действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией, и кандидат социал-демократов Виорика Дэнчиле. Победителем станет тот, кто наберет больше голосов.

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