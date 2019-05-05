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Второй тур президентских выборов стартовал сегодня в Северной Македонии

По итогам первого, который был назначен после переименования бывшей югославской республики, лидируют выдвиженец правящей коалиции Стево Пендаровски - он ориентирован на евроинтеграцию, и кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова - она считает, что новое название страны лишает ее народ права на самоопределение.

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