Второй тур президентских выборов стартовал сегодня в Северной Македонии

По итогам первого, который был назначен после переименования бывшей югославской республики, лидируют выдвиженец правящей коалиции Стево Пендаровски - он ориентирован на евроинтеграцию, и кандидат от оппозиции Гордана Силяновска-Давкова - она считает, что новое название страны лишает ее народ права на самоопределение.