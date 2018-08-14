Второй угон самолета в США за последнюю неделю

Если в субботу американец намеренно разбился на пустом пассажирском самолете в Сиэтле, то сегодня ночью житель штата Юта врезался на лайнере в собственный дом. Произошло все из-за мести. В здании в этот момент находились его жена и сын, которых он накануне попытался избить. Пьяного супруга арестовали, но вскоре выпустили под залог. И тот долго не думал. После падения самолета в доме начался сильный пожар. Но жена и сын пилота к счастью, не пострадали.