Третья мировая война неизбежна, считает Александр Вучич. Политик, подавший в сентябре в отставку с поста президента Сербии, в интервью российской журналистке Собчак рассказал о подготовке, которую ведут страны Европы для ведения войны, в том числе скандинавские страны и Германия.

Александр Вучич, экс-президент Сербии:

"Я знаю человека из Rheinmetall, очень умный человек. У немцев исключительный прогресс в этой отрасли промышленности. Они в 17 раз увеличили свою прибыль. Не на 17 %, а в 17 раз. Люди работают, строят один завод за другим. Европа, говоря, что нам надо защититься от России, драматическим образом вооружается. Кто этого не видит? Я не знаю, это настолько очевидно".

"На ваш взгляд, мировая война неизбежна? Будет чудо, если она не начнется? – спросила Собчак.

"Я был бы самым счастливым человеком, если бы я ошибся, но боюсь, что я не ошибаюсь", - ответил Александр Вучич.

ЕС наращивает оборонный потенциал

Европа целенаправленно ведет подготовку к войне: страны ЕС увеличивают военные бюджеты. Вдоль границ с Союзным государством активно модернизируется логистическая инфраструктура, разворачиваются дополнительные многонациональные батальонные группы и создаются новые военные базы.

Наращивается военное производство, при этом сами европейские граждане воевать категорически не хотят. Армии ЕС сталкиваются с тяжелейшим кадровым кризисом и хроническим недобором новобранцев.